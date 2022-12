Kate del Castillo reparte regalos a niños en Estados Unidos

Kate del Castillo, Mitzy y Graciela Beltrán sorprendieron a varios niños de California con regalos a escasos días de celebrarse la Navidad.

En su papel de Santa Claus, la actriz, el diseñador mexicano y la cantante de música regional mexicana entregaron juguetes a los pequeños de la ciudad de Lynwood.

Feliz de poder colaborar con causas nobles, la protagonista de La Reina del Sur recalcó la importancia de ayudar a quien más lo necesita, sobre todo si son pequeños.

Kate del Castillo se convierte en Santa Claus

"Tampoco crean que fue tan diferente mi infancia, pero aunque haya sido muy diferente la de uno, siempre hay que darles a los niños", dijo Del Castillo a las cámaras del programa Hoy Día.

Por su parte, Mitzy manifestó: "¡Qué hubiera dado yo porque a mí me hubieran dado uno de estos!, o sea, no conocí lo que fue un juguete, no conocí, ¡ni existían! Es tan hermoso ver el resto de los niños, verlos reír un poquito es tan bello".

Finalmente, la intérprete de Es cosa de él confesó lo feliz que se sentía por volver a un lugar muy importante para ella.

"Qué bonito porque aparte además yo me identifico mucho con esta comunidad, que también es parte de mi historia musical, yo hice unos pininos cuando recién empezaba a cantar de niña, yo viví acá de niña. Entonces haz de cuenta que regrese a casita", declaró Graciela.

