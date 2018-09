Kate del Castillo hace fuertes declaraciones sobre su vida sentimental

La actriz Kate del Castillo confesó que en su vida amorosa prefiere tener amigos con derechos, sin tener una relación formal en su vida, ella dijo que está feliz estando soltera.

Cabe mencionar que la actriz regresa a la pantalla chica con la segunda temporada de la serie ‘Ingobernable’, la historia se podrá ver en la plataforma de Netflix.

La segunda temporada de la esperada serie se estrenará el 14 de septiembre.

La estrella mencionó que por el momento no piensa tener una relación con alguna persona, las revelaciones de la actriz Kate del Castillo lo dijo durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

‘No sé si me voy a volver a enamorar o no. Yo espero que sí. Pero hace mucho tiempo que estoy sola y la paso muy bien sola. Y también tengo momentos de decir ‘cómo me gustaría tener a alguien con quien compartir cosas, llorar’.