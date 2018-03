Kate del Castillo habla sobre sus fotos íntimas

Al parecer no sólo Montserrat Oliver tuvo qué luchar con hackers esta Navidad, sino también Kate del Castillo.

El pasado 21 de diciembre, se revelaron varias fotografías de la intérprete de 'La Reina del Sur'.

Ante esto, la famosa reveló que: 'Han sido dos años durísimos para mí, donde lo que digo y hago han sido motivo de ataque y escarnio público. Me han tratado de denigrar de la manera más fácil siendo mujer: atacar mi moral social. Desde inventarme una relación sexual con el Chapo, 12 diputados demandándome por racismos hacia la mujer por mi documental (porque según ellos digo que todas las actrices son pu... cuando lo que dije fue hablar de mi experiencia en Televisa) y así, pasando por tantas cosas más, hasta hackear mi celular'.

Kate sentenció el ataque a su privacidad:

'Esas fotos no salieron de mi cel, no se las mandé a nadie, son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir'