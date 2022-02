Kate del Castillo habla sobre Sean Penn a seis años de su reunión con ‘El Chapo’

Kate del Castillo habló por primera vez sobre su relación con Sean Penn, actor estadounidense que en 2016 la involucró en el caso mediático al revelar a la revista Rolling Stone la entrevista que tuvieron con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Luego de casi seis años del suceso, la actriz mexicana dijo que sigue siendo investigada por las autoridades federales y que este hecho le sigue costando dinero, pues Penn la describe en su artículo como la intermediaria para su encuentro con Guzmán Loera.

“Él salió de mi vida, nunca más quise volver a contestarle el teléfono. Lo bloqueé desde luego, no me interesa saber absolutamente nada de él”, le dijo del Castillo a Javier Poza.

Kate del Castillo y Sean Penn

La protagonista de ‘La reina del sur’ explicó que no pudo proceder legalmente contra Penn porque este se había aliado con el Gobierno de Estados Unidos y ante esto no tiene nada que decir, como el hecho de que Penn la puso en peligro y no se preocupó en protegerla, durante la entrevista que sostuvo con ‘El Chapo’ en octubre de 2015.

"La verdad es que me da una flojera infinita, no voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, por esta gente que es deplorable y que es de la gente más baja que yo he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie".

La hija de Erik del Castillo destacó que todavía no ha terminado su lucha por lograr que se reconozca la falsedad de las acusasiones en su contra de la entonces procuradora General de la República, Arely Gómez, quien inició una persecución contra la actriz tras el artículo de Sean Penn en Rolling Stone.

"Ha sido un proceso muy duro, desgastante, muy doloroso, muy penoso en todos los sentidos, pero voy a seguir firme, porque quiero y porque puedo y porque es mi derecho”, dijo.

Perdió oportunidades de trabajo

Kate del Castillo dejó de trabajar durante 3 años después de los señalamientos de Penn.

Kate señaló que la situación le impidió trabajar durante casi tres años, lo que la hizo perder dinero, además de que sigue pagando abogados. Es por ello que busca una disculpa pública, porque como artista ha visto su imagen afectada por las múltiples apariciones en televisión y diarios.

“Los periodistas recibían información filtrada, que además era de una manera ilegal, filtrando información cuando no se debería de hacer, pero además una información tergiversada, una información manipulada totalmente que me hacía ver a mí de una manera terrible en muchos sentidos”, señaló.

Del Castillo aseguró que, por fortuna, ha entrado en una etapa de estar tranquila consigo misma a pesar de los aspectos emocionales, físicos y profesionales que tuvo que superar tras el caso de Sean Penn. La mexicana está a punto de estrenar la tercera temporada de ‘La reina del sur’. La Verdad Noticias.

