Kate del Castillo ha tratado de convencer a su padre de vacunarse

La actriz habló sobre la postura antivacunas de Eric del Castillo

Kate del Castillo reveló que ha intentado convencer a sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo del Castillo de vacunarse contra el COVID-19, sin embargo, ninguno de los adultos mayores acepta inmunizarse, por lo que considera que debe respetar la decisión de ambos.

Durante una conferencia de prensa para promocionar la serie “La Reina del Sur”, la actriz explicó que en un principio ella tampoco quería vacunarse, sin embargo, ahora ya tiene ambas dosis del biológico.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Kate del Castillo dió positivo a COVID-19 a principios de enero de este año tras contagiarse en Estados Unidos, por lo que tuvo que mantenerse aislada por varios días con su amiga Jessica Maldonado. Sin embargo, la actriz superó la enfermedad.

Kate del Castillo pide que no juzguen a su padre su ser antivacunas

La actriz considera que no se debe juzgar a sus padres por no querer vacunarse/Foto: SDP Noticias

Aunque la actriz de 49 años de edad, recomienda a título personal que las personas se vacunen, considera que su papá no debe ser juzgado por su polémica decisión: “Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente, yo estoy vacunada dos veces”, expresó.

“Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo y creeme que lo he intentado, pero... ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho”, declaró la famosa mexicana.

“Creo que estamos a muy temprano tiempo ahorita de decir y de juzgar porque nadie sabemos dónde estamos parados, nadie realmente conocemos lo que es este virus están apenas empezando a saber”, señaló Kate del Castillo en su entrevista.

Eric del Castillo no consigue trabajo por no estar inmunizado

Kate sí se vacunó a pesar de las creencias de su padre/Foto: Paradigma

El actor Eric del Castillo ha sido renuente con las vacunas contra COVID-19, pero esto le ha costado su trabajo, ya que al tener 87 años de edad y no estar inmunizado, no le dan oportunidades laborales. Sin embargo, sigue teniendo el apoyo de Kate del Castillo, pese a la controversia que han generado sus declaraciones sobre la pandemia.

