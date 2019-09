Kate del Castillo explota contra un reportero: ¡No me digas mi amor!

La actriz mexicana Kate del Castillo, es considerada como una de las mujeres más polémicas de la farándula mexicana, pues a raíz de que se supiera que la actriz estuvo relacionada con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha vivido rodeada de problemas.

Hace un par de días durante una entrevista exclusiva, Kate del Castillo también habló de su matrimonio con el actor Aarón Díaz, a quien le llevaba 10 años de edad; durante su relató, confesó que ella no quería casarse con el joven actor, porque estaba recién divorciada del futbolista Luis García, por lo que necesitaba darse más tiempo en caso de formalizar algo.

Sin embargo, mencionó que al final aceptó contraer nupcias con Aarón por diversos factores, entre ellos, influyó que darle el gusto a sus suegros a él, ya que estaba profundamente enamorada:

“(Me casé) Porque me enamoré porque me gustó”.

Sin embargo, tiempo después de formalizar su relación, las inseguridades de Aarón Díaz y su inquietud por tener hijos cuando ella no lo deseaba, fueron piezas clave que terminaron orillando a la pareja al quiebre de su matrimonio.

Ahora, Kate del Castillo se ve atrapada nuevamente en el ojo del huracán. Todo ocurrió cuando la actriz fue captada por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que no dudaron en perseguirla hasta rodearla para que les concediera una entrevista.

Sin embargo, uno de los reporteros no contaba con que la actriz no venía del mejor humor, por lo que de pronto al dirigirse a ella como ‘mi amor’, provocó que Kate del Castillo estallara en furia y le diera tremenda contestada.

“Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado…” empezaba a preguntar el reportero a la protagonista de ‘La Reina del Sur’, cuando lo interrumpió intempestivamente:

“No me digas amor, me llamo Kate. Dime Kate no soy tu amor. No me digas amor, nunca, nunca”.