Kate del Castillo dijo que confía en AMLO, por eso regresá a México para Navidad

La actriz mexicana Kate del Castillo, confesó este jueves que regresará a México para pasar la Navidad con sus padres, luego de la gran polémica en la que se vio envuelta por haberse entrevistado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Kate del Castillo aseguró sentirse segura con Andrés Manuel López Obrador al mando de México, para regresar a su país natal, sin embargo, señaló que no necesita luz verde de ningún gobierno para regresar.

La actriz de 46 años, había retrasado el regreso a México, ante la posibilidad de ser requerida por las autoridades mexicanas, luego de haberse involucrado con el narcotraficante en el 2016.

"Nadie me tiene que dar luz verde para regresar a mi país. Mi caso está cerrado legalmente, no necesito favores, me los han ofrecido, pero no los necesito porque no he hecho absolutamente nada malo, así que no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno". Aseguró la artista.