Kate del Castillo cuenta cómo fue su oscuro matrimonio con Luis García

La vida no ha sido fácil para muchos y menos para Kate del Castillo , quien no sólo ha picado piedra para forjarse un camino como actriz, también ha tenido que lidiar con problemas personales que marcaron su vida de una manera muy negativa.

A través de Mi Vida, una docu-serie original de Canela.TV, la actriz relató algunos pasajes de su vida.

Habló de su infancia, su carrera y la relación matrimonial que hace más de 20 años tuvo con el ex futbolista y conductor de televisión Luis García.

¿Qué le hizo Luis García a Kate del Castillo?

Ambos se casaron en febrero de 2001 y tres años después se divorciaron bajo un entorno de dimes y diretes, así como acusaciones de violencia intrafamiliar por parte de quien alguna vez fue delantero de la Selección Nacional de fútbol.

“Era un ambiente como raro en mi casa. Era todo como muy tenso siempre había cosas rotas en mi casa”, comentó la protagonista de la serie La Reina del Sur en entrevista desde su casa de Los Ángeles, California.

Mencionó que soportó esta situación durante mucho tiempo hasta que reaccionó y decidió ponerle un fin pese a todo y a sabiendas de que estaría en el foco público durante varios meses.

¿Qué otras parejas ha tenido Kate del Castillo?

“Aprendí y dije, ‘a ver, la vida es mía no es de nadie más, ni de la prensa, ni de mis padres siquiera, es mi propia vida y yo decido sobre mi vida 120 por ciento sobre mi vida y mi cuerpo”, resaltó.

La actriz que debutó en telenovelas a través de Muchachitas (1991) admitió que fue difícil reconocer que atravesaba por un episodio de violencia física y psicológica. Mencionó que a diario lloraba sin comprender por qué había permitido tanto dolor y maltrato.

“Yo no me reconocí en esa ocasión y me puse mal, me puse a llorar como loca diciéndome: ‘¿cómo me dejé yo misma llegar hasta este punto?’”. Fue entonces que abandonó la casa que compartía con Luis García para nunca volver.

Kate del Castillo probó de nuevo en el matrimonio y en 2009 se casó con el actor Aarón Díaz de quien se separó dos años después. En la actualidad mantiene una relación sentimental con el director de fotografía Édgar Bahena.

En la docu-serie Mi Vida también se incluyen los relatos de figuras como: Julián Gil, Jencarlos Canela, Manolo Cardona, Roselyn Sánchez, Guy Ecker, Gaby Espino y Danny Trejo, entre otros.

