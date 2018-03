Kate del Castillo confiesa que tuvo intimidad con Sean Penn

Sean Penn estuvieran en una situación delicada mientras se encontraban con "El Chapo". Kate admite que en el rodaje del documental sintió que tanto ella comoestuvieran en una situación delicada mientras se encontraban con "El Chapo". Por otra parte, Kate del Castillo dice que desea cerrar un ciclo y espera conseguirlo con el estreno de la serie documental El día que conocí al Chapo, ahora en Netflix. La serie de tres capítulos presenta la versión de la actriz sobre los acontecimientos que rodearon su encuentro de 2015 con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el entonces prófugo capo mexicano del narco. Desde entonces fue capturado y extraditado a Estados Unidos, donde aguarda un juicio. Cuando Kate Del Castillo se reunió con Joaquín Guzmán, aseguró que fue con la intención de hacer una película sobre su vida. Trajo con ella a dos productores de cine y al actor Sean Penn, quien luego escribió un artículo para la revista Rolling Stone sobre el encuentro.

"Nadie me preguntó, y fue tan estúpido que todos pensaban que tenía algo que ver con "" y nadie me preguntó y no estoy presumiendo".