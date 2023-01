Kate del Castillo arremete contra Sean Penn, "se metió en mi cama con engaños"

Hace 8 años, la actriz Kate del Castillo cimbro todos los medios de comunicación, con la noticia de que, en compañía de Sean Penn, había visitado al mismísimo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Y es que tras darse a conocer la noticia, muchos comenzaron a especular sobre posibles nexos que Kate sostenía con el narcotráfico en México, asimismo la situación, la llevaron a mantenerse fuera del país por un tiempo.

Pero no solo eso, sino que también temía por la seguridad de su familia, su carrera, entre muchas otras cosas, que quedaron al aire, luego de la guerra de comentarios negativos que recibió al visitar a un narcotraficante, como lo es el líder del Cartel de Sinaloa, ya que nunca se decidió a desmentir lo que en realidad había pasado.

Kate revela más detalles

Kate no se arrepiente de la visita al Chapo

Con respecto a lo anterior, fue en una entrevista, que por primera ocasión, habló al respecto sobre la visita al Chapo, no obstante lo que más llamó la atención, fue la forma en la que se refirió a Penn, pero también señaló lo preocupada que estaba aún viviendo en USA.

“Total, fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso, y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos y a mi familia, porque yo como quiera se me resbalan las balas, pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México, yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos”, relató del Castillo.

Traición

Kate señala que Sean es deplorable

Con respecto a la relación entre ella y Sean, Kate no reparó en declarar, que su colega es una persona deplorable.

“A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡qué deplorable!”, o sea, una persona deplorable”, finalizó, a La Verdad Noticias.

