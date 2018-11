Kate del Castillo: ¡No testificaré en el juicio de 'El Chapo' Guzmán!

Luego de darse a conocer que Kate del Castillo y otros artistas podrían testificar en el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue la misma actriz quien puso un alto a los rumores y aclaró su situación con la ley.

"NO TESTIFICARÉ EN EL JUICIO CONTRA "EL CHAPO" GUZMÁN”

A pocos días de haber iniciado el juicio en contra del capo mexicano en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, la actriz fue contundente en su respuesta.

"Hasta ahorita no me han llamado ¡Gracias a Dios!, así que no voy a ir a testificar, nunca se me avisó, así que no".

Kate también admitió que sin ella buscarlo, se ha enterado de cosas sobre el juicio de "El Chapo", sin embargo, comentó que ha estado muy ocupada como para estar al tanto del asunto.

Por otro lado, dejó en claro que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador y puntualizó que no regresará México.

"No me han invitado y aunque me inviten no, primero yo no quiero volver a tomar parte con ningún gobierno, porque finalmente el voto es secreto y ya no quiero nada político en ese sentido", señaló.

Hay que recordar que Kate y el actor estadounidense Sean Penn lograron reunirse con Joaquín ”El Chapo" Guzmán, dándolo a conocer a través de un video, mismo que fue otorgado como evidencia a la Fiscalía y que ahora se dio a conocer que se requerirá confirmar su autenticidad.

