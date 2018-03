Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La guapa actriz Kate Winslet habla sobre Idris Elba y su atractivo físico. Aunque muchos quisiéramos descubrir si Kate Winslet y Leonardo DiCaprio se quisieron, se quieren o algún día se querrán más que como amigos. Lo cierto es que Kate Winslet está muy enfocada en su nuevo proyecto. Ya que se encuentra en la promoción de su nueva película, 'La montaña entre nosotros' que protagoniza con Idris Elba.

Kate Winslet habla sobre Idris Elba y su atractivo físico

"Es una pesadilla, es una pesadilla de verdad. La cuestión es que las mujeres se derriten. Es por sus ojos marrones, su preciosa piel, sus labios carnosos... y la lista sigue y sigue", explicó divertida la actriz.

"Estoy sudando, ¡me sudan las manos! No sé qué decir al respecto", aseguró algo ruborizado mientras Kate le dedicaba todos esos piropos.

Secretos de grabación

“¡Pensé que detestaba los pies pero, es justo lo contrario, Idris adora los pies!”.

“Tuve que ser bastante mandona. He hecho muchas escenas de estas antes de actuar y el pobre Hany estaba muy nervioso y aun tenía que rodar muchas escenas, así que pensé, ‘Nunca conseguiremos acabar con esto’. Idris también estaba bastante nervioso y todo estaba ocurriendo un poco despacio, así que dije, ‘Vale, chicos, esto es lo que vamos a hacer…’ y lo hicimos.”, confesó.

Desde que comenzaron los trabajos de promoción, Kate Winslet ha estado en las primeras filas para ver la reacción del mundo cuando ve o esta cerca de su compañero Idris Elba. Por lo que Kate Winslet habla sobre Idris Elba y su atractivo físico que a veces le resulta insoportable. Pero no porque le moleste, sino porque le asombra los suspiros que su compañero levanta.Aunque resulta indiscutible que el intérprete es uno de los hombres más deseados del mundo, a él todavía le resulta incómodo recibir este tipo de atención.Los dos actores ya habían coincidido en varios actos de la industria del cine y hablado de lo maravilloso que sería encontrar un proyecto en el que colaborar juntos. Sin embargo jamás pensaron que sería en unas condiciones extremas, rodando en las Montañas Rocosas a 38 grados bajo cero, lo que por otra parte contribuyó a unirles y estrechar su amistad.Tanto que Kate Winslet ha confesado endurante el rodaje, descubrió quetenía un fetiche sexual. Se dio cuenta cuando tuvo que desnudarse completamente en una escena de la película, y él le pidió que, por favor, no se sacase los calcetines.Además de que en el escena de sus desnudo tuvo que tomar la batuta. Pues el director de la película,, más acostumbrado al ambiente bélico no sabía cómo manejar aquella situación, así que la veterana actriz decidió que había llegado el momento de hacerse cargo la situación.