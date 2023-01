Kate Winslet conmueve las redes con tierno gesto a una reportera

Kate Winslet se hace viral por tierno gesto a una joven reportera.

Kate Winslet se ganó los aplausos de las redes sociales, luego de que se viralizó un video, donde se le observa interactuar con una joven reportera, quién estaba a punto de experimentar su primera entrevista y para sorpresa de todos, incluso le dio consejos.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la actriz se ganó cientos de mensajes de las redes sociales, donde aseguran dio cátedra de cómo tratar a la prensa.

Y es la actriz no solo le dio consejos a la joven, sino que incluso tuvieron una plática motivacional, que acaparó los reflectores de la farándula, ante la gran actitud de la reconocida actriz.

Kate Winslet sorprende con gran gesto a reportera

¿Por qué se hizo viral Kate Winslet?

La actriz Kate Winslet, es una de las más exitosas y reconocidas en Hollywood, por lo que no es de extrañar que llene de nervios a cualquier reportero, sobre todo si este no tiene experiencia previa.

Fue justamente por ello, que durante una entrevista que Kate Winslet ofrecería sobre su trabajo en la exitosa entrega ‘Avatar: the way of water’, a una cadena alemana, que pudo conocer a una joven reportera de un programa infantil, quién le confesó que esa sería su primera entrevista.

Ante los nervios que la joven mostró, la actriz no dudó en mostrarle su apoyo, la aconsejo e incluso le dio una pequeña platica motivacional, lo que generó gran sorpresa en redes sociales.

“¿Es tu primera entrevista? ¿Sabes qué? Cuando terminemos, será la entrevista más increíble que hayamos hecho jamás. ¿Sabes por qué? Porque así lo hemos decidido. Tú y yo hemos decidido que esta va a ser una entrevista fantástica” le dijo la actriz.

Como era de esperarse, el clip se hizo viral en TikTok y la actriz ha recibido cientos de mensajes de felicitación y halagos por su buena actitud.

Kate Winslet edad

¿Cuántos años tiene Kate Winslet?

La reconocida actriz Kate Winslet nació el 5 de octubre de 1975, por lo que actualmente tiene 47 años de edad.

Kate Winslet tiene una larga y exitosa trayectoria, la cual se fue a la cima tras el lanzamiento de Titanic, una de sus películas más populares.

