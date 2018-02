Kate Upton la modelo que colapsa el instragram con candentes fotografías

Kate Upton una de las mujeres más bellas del mundo, quien se ha encargado de seducir a los miles de seguidores en cuenta oficial de instagram, con candentes fotografías.

Recientemente es recordada por la aparatosa caída que sufrió en una de las sesiones fotográficas, donde el viento le jugó una mala decisión y la hizo caer de una manera muy divertida.

Pero a pesar de eso los caballeros la seguimos prefiriendo, sobre todo cuando nos cautiva con esas diminutas curvas y ajustados bikinis y es que en cada fotografía, deja a la imaginación muchas cosas.

¿Quién es Kate Upton y por que sus fotografías derriten a cualquiera?

Kate Upton modelo y actriz estadounidense conocida por su aparición en Sports Illustrated Swimsuit Issue 2011, durante el lanzamiento en Las Vegas, Kate fue nombrada 'Novata del Año'.

Tiene tres hermanos y hermanas. Además su tío es Fred Upton, congresista del 6º distrito del Congreso de Míchigan.

En 2008, Kate Upton acudió a un casting en Miami para la "Elite Model Management", siendo contratada ese mismo día. Por otra parte, se desplazó a la ciudad de Nueva York, dónde firmó con "IMG Models".

Kate Upton hizo sus primeros trabajos de modelo para "Garage" y luego con "Dooney & Bourke". En la temporada 2010-11 es la imagen de Guess. En 2013, aparece por segundo año en el "Sports Illustrated Swimsuit Issue".6 Aparece en la sección de pintura corporal, siendo además nombrada Novata del Año 2011. Desde su primera aparición en esta revista, ha trabajado como modelo para "Trajes de baño Beach Bunny" y "Victoria's Secret". Por otra parte ha aparecido en "Complex" y "Esquire" como La Chica del Verano.

Una mujer que te dejara con la boca abierta más de una ocasión y sin duda se robara tu corazón, y es amada y odiada a la vez por muchas mujeres, quienes aseguran que ella es una de las modelos a nivel internacional más hermosas del glamour.

Recientemente Kate Upton realizó una sesión fotográfica, donde le sucedió una terrible caída, pero Kate es muy profesional que siguió posando para la cámara y señores el resultado de esas adorables fotografías es el siguiente:

Un ángel y delito que muchos quisiéramos cometer, con maravillosas fotografías sabemos que ahora no la olvidaremos tan rápido.

El video y fotografías sexy de Kate Upton que nunca habías visto

Si creías que ya habías visto todo de Kate Upton, es momento de romper tu burbuja. Aunque esta noticia no es para desanimarte, al contrario.



La sexy modelo es una de las figuras recurrentes y favoritas de Sports Illustrated por lo que no fue sorpresa cuando apareció nuevamente este año en la edición especial de trajes de baño. ¡Estamos agradecidos! -Como dirían los aliens de Toy Story cuando los salvaron de esa horrible máquina de juguetes-.



Para mostrar un poco más de lo que se vio en el número, se ha liberado un video en el que Kate aparece tan sexy como vive en nuestra mente, en un pequeño bikini morado y pasando un buen rato en una alberca en un resort de la Isla Vomo, en Fiji.



Y para ya no hacerte el cuento largo con tanto texto, te dejamos el video que seguro te hará sonreír por lo menos durante un minutos y cuatro segundos.