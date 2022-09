Kate Moss modeló vestido de tela transparente sin nada abajo en desfile de moda

Kate Moss, una de las “top model” más importantes de la industria de las modas, no podría faltar en los desfiles de la Fashion Week de París. Pero aunque no era una sorpresa que ella fuera una de las asistentes, sorprendió a todos con su sensual y elegante look.

Para la ocasión, Kate Moss se lució con un vestido de color negro de satín de manga larga, pero resaltó la transparencia de la tela porque dejó entre ver que la top model no llevaba ropa interior por debajo.

Además, acompañó su outfit con un impactante abrigo grueso de pelaje negro azabache de la casa de moda Saint Laurent, quien realizó su desfile de sus diseños de Primavera/Verano 2023. También lució unas delgadas zapatillas de tacón fino también negras.

Kate Moss se presume con un vestido transparente.

Kate Moss también estrena su marca de maquillaje

Kate Moss anunciando sus productos de maquillaje.

Este es un año más de éxito para la famosa Kate Moss, además de recibir un importante nombramiento en Coca-Cola y de ser reconocida por dar su apoyo a Jhonny Deep, recién está estrenando su nueva marca de maquillaje.

Esta se llama COSMOSS que busca ser una opción totalmente natural y refrescante para la industria cosmetiquera.

Los promocionales que ha hecho Kate Moss deja ver que sus productos de maquillaje de COSMOSS son para aquellos que quieren tener un contacto directo con sustancias naturales y alejarse de los químicos.

¿Cuántos años tiene la modelo Kate Moss?

Kate Moss tiene esta edad:

La famosa modelo Kate Moss actualmente tiene 48 años de edad. En el 2002 tuvo a su primera hija Lila Grace junto a su pareja de ese momento Jefferson Hack.

