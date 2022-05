Kate Moss deja a Amber Heard como mentirosa en juicio de Johnny Depp

Kate Moss negó haber vivido episodios de violencia durante el tiempo que anduvo con el actor.

El juicio por difamación que se lleva a cabo entre Johnny Depp y Amber Heard desde un juzgado de la Corte del Condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos recibió de manera virtual a Kate Moss, quien testificó a favor del actor y dejó a la actriz como una mentirosa.

Desde su casa en Inglaterra, la modelo fue cuestionada por el abogado Benjamin Chew, quien defiende al actor en este polémico y mediático sitio, sobre su parentesco con él a lo que ella señaló que sostuvo una relación sentimental, misma que duró desde 1994 hasta 1998.

La declaración de la actriz era una de las más esperadas en el juicio de la polémica pareja.

Recordemos que Kate Moss ha sido convocada en el juicio como testigo de refutación luego de que la estrella de Aquaman asegurara el pasado 17 de mayo que el actor la empujó por las escaleras durante su estancia en el resort Golden Eye ubicado en Jamaica.

Niega episodio violento ante el juez

Al ser cuestionada por los rumores mencionados por la actriz, la ex novia de Johnny Depp aseguró bajo juramento que él no fue violento con ella en aquella ocasión y explicó que es lo que en realidad había ocurrido: “Estábamos saliendo de la habitación, había habido una tormenta y cuando salí, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”.

Con tal de demostrarle a la jueza Penney Azcarate que Amber Heard mintió en el juicio, el abogado del actor le cuestionó nuevamente por dichos rumores pero la respuesta de la modelo fue tajante: “Nunca me empujó, ni me pateó ni me ha tirado por ninguna escalera”.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

El actor demanda a su ex mujer por difamación y ella lo señala de violencia familiar.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Johnny Depp demandó a Amber Heard por difamación, esto debido a que el actor asegura que la publicación de un artículo para The Washington Post en 2018 donde se le acusa indirectamente de violencia doméstica durante el tiempo que duró su matrimonio afectaron su carrera en el cine y la televisión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales