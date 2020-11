Kate Mara confiesa por qué fue HORRIBLE filmar “Los Cuatro Fantásticos”/Foto: Blog de Superhéroes

Se rumoreaba que la producción de la película de 2015 estuvo plagada de disputas entre el director Josh Trank, los productores y las estrellas de la película. Entre los protagonistas de la película estaba Kate Mara, de 37 años, quien interpretó a Sue Storm, una heroína con la capacidad de volverse invisible.

Su experiencia en el set fue menos que favorable, como relató en una entrevista reciente con la Academia de Televisión.

"Tuve una experiencia horrible en 'Fantastic Four'", dijo la estrella. "Nunca había hablado de eso antes. Me casé con una de mis coprotagonistas, así que no me arrepiento en absoluto de haber hecho esa película. ¿Pero desearía haber respondido de manera diferente a ciertas cosas? Sí, definitivamente", dijo la actriz.

La estrella dijo que tuvo una experiencia similar en otra película, pero no ofreció detalles adicionales, pero dijo que hay una conexión entre las dos experiencias de filmación.

"El hecho es que mis dos horrendas experiencias con directores fueron directores masculinos", explicó Mara.

“¿No me he llevado bien con una directora? Absolutamente. ¿Y no fue la mejor experiencia laboral? Claro. Pero nunca hubo un momento en el que sentí, 'Esto está sucediendo porque soy mujer'. Mientras que con los directores masculinos, el 100% solo estaba sucediendo conmigo; era una cosa dinámica de poder".

Además, agregó: "Y en mis dos malas experiencias, las películas eran 95% hombres y yo era la única mujer en la película".

Jamie Bell, el esposo de Mara, también apareció en "Los Cuatro Fantásticos", al igual que Michael B. Jordan y Miles Teller. La estrella de "A Teacher" también habló recientemente con Collider, ampliando sus reflexiones.

“Creo que a lo que siempre vuelvo sobre eso es que creo que debería haber seguido más mis instintos. Como cuando mi instinto me decía, 'Probablemente no deberías dejar pasar eso, lo que esa persona acaba de decir', o si te sientes de cierta manera acerca de cómo es una energía y cómo eso está afectando tu desempeño”, explicó.

"Te pagan por hacer una determinada cosa y si algo se interpone en eso, tienes derecho a hablar y decir: 'De hecho, no puedo hacer lo que estoy aquí para hacer debido a X, Y y Z'”, agregó.

Kate Mara se arrepiente de no haber alzado la voz

Mara enfatizó la importancia de hablar y dijo que si bien no se arrepiente de hacer la película, se arrepiente de "no haberme defendido".

"Lo lamento, seguro. Porque si mi hija terminó actuando y se encontraba en una situación como esa en la que sentía que no podía hablar, mientras tanto, soy una persona bastante dura y realmente me defiendo a mí misma", ella dijo.

"De acuerdo, esto fue hace unos años y tal vez esta situación fuera diferente, pero si yo estuviera en esa situación hoy, simplemente no habría sucedido o simplemente habría sido un entorno diferente, creo", aseveró.

La película también le enseñó a Mara a hablar con otros actores sobre sus experiencias al trabajar con otros profesionales del mundo del espectáculo, ya sea director, productor o actor.

La película de Los 4 Fantásticos del 2015 no tuvo el éxito que se esperaba en taquilla, por lo cual hasta el momento no se ha revelado si habrá una secuela/Foto: Inverse

"Nunca solía hacer eso y ahora lo hago porque creo que si realmente respetas a otro actor y has trabajado con alguien con quien estás pensando en trabajar, entonces puedes aprender mucho simplemente hablando con él", comentó la actriz.

Ella continuó: "Y yo siempre digo, si alguien alguna vez quiere preguntarme sobre mis experiencias en las cosas, entonces hágalo porque creo que si está en una posición en la que puede tomar una decisión sobre hacer algo o no hacer algo - y no siempre lo estamos, a veces solo tienes que trabajar - pero si estás en una posición en la que puedes, hacer la investigación no solo con el rol sino con las personas con las que estás a punto de trabajar de manera creativa es realmente importante".

También te puede interesar: Marvel: ¿Cómo se relacionan entre Los 4 Fantásticos y Capitana Marvel

¿Crees que si la actriz Kate Mara hubiera mostrado su inconformidad con el director, ella sería una de las protagonistas de la cinta? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Goméz? Síguenos en Google News y mantente informado.