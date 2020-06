Kate Hudson rompe relación laboral con la influencer Myka Stauffer/Foto: Insider

Fabletics de Kate Hudson es una de una serie de marcas que han cancelado los lazos con la influencer Myka Stauffer después de que ella anunció que había "reubicado" a su hijo adoptivo autista Huxley debido a sus "necesidades médicas", incluido el autismo.

La Youtuber Stauffer, con sede en Ohio, y su esposo revelaron la semana pasada que habían abandonado al niño de 4 años nacido en China después de adoptarlo en 2017.

La reconocida actriz de la cinta "Cómo perder a un hombre en 10 días" ahora también ha fundado su línea de prendas deportivas "Fabletics", la cual tiene acuerdos de colaboración con diversas celebridades de las redes sociales/Foto: Salta 4400

Huxley fue entregado a otra familia a pesar de que Stauffer dijo una vez: "No lo cambiaría ¡por nada!" en una publicación de Instagram de 2018, que se duplicó como un anuncio pagado para el detergente para ropa Dreft para recién nacidos.

Cuando un fan le preguntó, Hudson dijo en Instagram que Stauffer fue "despedida". Otras marcas que han cortado lazos con Stauffer incluyen Playtex Baby, Chili's Suave y Big Lots.

Fans quieren cancelar a Myka Stauffer

Stauffer recibió una segunda ola de críticas cuando una captura de pantalla de su respuesta a una crítica en la sección de comentarios de su video titulada "Una actualización sobre nuestra familia" comenzó a circular ampliamente en línea.

“Nunca abandonaríamos a un niño con necesidades especiales, esto es un asunto personal para Hux. No tenía nada que ver con que solo tenía autismo”, escribió la youtuber, defendiendo la reacción violenta.

“Sucedieron múltiples cosas aterradoras dentro del hogar hacia nuestros otros hijos, y si estos eventos ocurrieran con uno de mis hijos biológicos, después de toda la ayuda y después de los comportamientos que presenciamos tristemente no tendríamos otra opción que buscar ayuda y satisfacer sus necesidades. reunió."

Ella continúa diciendo que Huxley "quería esta decisión al 100%", explicando que "la vio" cuando estaba con su nueva "familia" ya que el niño no podía comunicarse con el habla.

"Constantemente los elegía y firmaba y mostraba toneladas de emoción para mostrarnos y hacernos saber que quería esto", dijo.

Sin embargo, a muchos no les gustó la respuesta, y muchos la criticaron una vez más, calificando la defensa de "repugnante".

"Oh sí. Huxley sin hablar te dijo que no quiero vivir con ustedes, chicos, no me envíen más a estos extraños para que pueda estar traumatizado aún más en mi pequeña vida ", escribió uno .

“Es muy desagradable. ¿Por qué adoptar a un niño que sabía que iba a tener problemas solo para deshacerse de él? otro dijo.

Mientras uno dijo: "Obviamente, tener un hijo con discapacidad es increíblemente desafiante y ciertamente puede presentar dificultades con otros niños, pero decir que este niño es una especie de figura siniestra y peligrosa es tan irresponsable".

Después del video que provocó la indignación, algunos de los 700,000 seguidores de Stauffer la acusaron de usar Huxley únicamente para ganar un mayor número de seguidores y ganar más dinero en su canal de YouTube.

Algunos declararon la decisión "horrible" tanto para Huxley como para los otros cuatro hijos de la pareja: Kova, Jaka, Radley y Onyx.