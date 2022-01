Kate Hudson impresiona cantando "7 Rings" de Ariana Grande

En el episodio del programa de variedades de NBC That's My Jam de Jimmy Fallon, la actriz, de 42 años, Kate Hudson tenía la tarea durante un segmento de Musical Genre Challenge de realizar una interpretación doo-wop del éxito de 2019.

"Está bien, ¡hagámoslo!" Kate dice antes de comenzar su impresionante versión de la canción, que tiene a su hermano, Oliver Hudson, de 45 años, aplaudiendo y cantando de fondo.

Al final de la canción, un desconcertado Fallon, de 47 años, le pregunta a Kate:

"¿Cómo supiste cómo hacer eso?".

Sin embargo, esta no es la primera vez que la famosa Kate muestra sus habilidades para el canto. Anteriormente cantó en la película musical Nine del 2009, en varios episodios de Glee y en la controvertida película Music del 2021 de Sia.

Kate Hudson interpretó "7 Rings"

Durante el verano, también publicó en Instagram cantando la amada canción infantil "Skidamarink" con su hija Rani Rose, de 3 años, a quien comparte con su prometido Danny Fujikawa. (Kate también tiene hijos Ryder, 18, y Bingham, 10, de relaciones anteriores).

Cabe recordar que en La Verdad Noticias te contamos que Kate anunció su compromiso con el músico Danny Fujikawa con una tierna foto abrazados mientras estaban parados frente al oceano.

Anteriormente en That's My Jam, Grande, de 28 años, apareció junto a sus compañeros entrenadores de Voice Kelly Clarkson, John Legend y Blake Shelton.

¿De qué trata That's My Jam?

¿De qué trata That's My Jam?

That's My Jam es un programa de juegos de variedades de música y comedia de una hora de duración que presenta juegos populares de Tonight Show, como Air Guitar, Don't Drop the Beat y Wheel of Impossible Karaoke.

“Nos encanta jugar estos juegos en el programa, y será divertido verlo llevado al siguiente nivel”, dijo Fallon anteriormente en un comunicado.

Cada episodio de That's My Jam presenta dos equipos de dos celebridades que compiten por una organización benéfica de su elección.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.