¡Kate Del Castillo termina con su novio y su padre se pone feliz!

Kate del Castillo hace algunos meses la actriz mantuvo una relación con Alec White que 18 años menor que ella, por lo que se rumoraba que no era muy del agrado de su padre don Eric del Castillo, mismo que contó que ya no existe noviazgo alguno.

Eric del Castillo expresó que su hija está pagando el precio de la fama.

"Parece que fue un chispazo. Me dio mucha risa, porque que a mi hija le gustan mucho los Cheetos y él le mandaba Cheetos y eso me conmovió. Pero parece que no llegó a nada. Imposible, no puede él estar yendo a Rusia a ver a la novia. No se puede", reveló.

Finalmente, el primer actor desea que su hija consiga un hombre responsable y seguro, que no le espante su fama.

"Pero eso está difícil. No sé qué tengan las personas famosas, porque no se les acercan los novios o los hombres. Les tienen miedo y más si se echó una aventura como la 'Chaponovela'", concluyó el padre de la protagonista de La Ingobernable.