Karol Sevilla y Emilio Osorio ¿Se declaran su amor con esta canción?

Karol Sevilla y Emilio Osorio sorprendieron a su público con la nueva canción titulada "coro de amor", la cual cuenta con ritmos entre urbanos y pop, pero sobre todo con una letra muy romántica con la cual han comenzado a destapar los rumores de un posible romance entre ambos cantantes juveniles.

El video oficial ya está disponible en YouTube y la canción en todas las plataformas de música en streaming, y es que esta melodía se creó durante la pandemia y trabajando en video llamadas, y decidieron reunirse a grabar el video cuando fue seguro, con las medidas necesarias para evitar el covid-19.

El single también cuenta con unos ritmos de cumbia para poner a bailar a todos los fans, además ambos actores y cantantes bailando muy pegaditos lo que comenzó a rumorear que existe un romance entre estos dos ídolos infantiles y juveniles.

Ambos famosos han sido conscientes de que tienen muchos seguidores sobre todo de un público infantil, por lo que las notas de escándalo, aunque las generan en ocasiones, intentan dar una buena imagen.

Es por ello que durante la conferencia de prensa para anunciar esta nueva canción le preguntaron al hijo de Niurka sobre los chismes que genera incluyendo este romance supuesto romance con la protagonista de Soy Luna, pues en el video pudimos ver el tremendo beso que se dieron.

“Si no hubiera chisme no venderemos tanto, no me voy a enojar por algo malo que digan de mí, al contrario hay que agradecer que hablen de nosotros”, dijo el hijo de Niurka.