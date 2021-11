Karol Sevilla reveló con detalles, cómo es estar con Emilio Osorio

Karol Sevilla es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas a nivel internacional. Su trabajo en la serie de Disney Channel “Soy Luna”, la llevaron a vivir experiencias inolvidables, y de regreso a México ha encontrado el amor con Emilio Osorio.

Sevilla fue invitada al programa “Netas Divinas”, donde junto a Paola Rojas, Natalia Tellez, Daniela Magun y Consuelo Duval, habló de cómo es la vida en pareja junto a Emilio.

La actriz, quien contó cómo es Niurka como suegra, también reveló cómo es estar con el hijo de Juan Osorio, pues consideró que su romance es muy “maduro”.

Karol Sevilla y Emilio Osorio prefieren quedarse en casa

Durante su entrevista, la joven cantante reveló que, en su relación con el ex Aristemo ha sido de mucho provecho, sin embargo, aunque pudieran pensar que al ser jóvenes no tienen madurez, la ex Soy Luna, dice que prefieren quedarse en casa, antes de salir de fiesta.

“Es como ese amor de jóvenes que quieres vivir un poco la fiesta, que quieres vivir pero somos bastante señores en ese aspecto, nos gusta estar más como en casa, disfrutar”, dijo la cantante.

Sevilla, quien cuenta con más de 13 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, siempre comparte lo enamorada que está.

Karol Sevilla habla de la fama

La pareja lleva varios meses juntos

La cantante tuvo a su corta edad un desplante de soberbia al ser reconocida mundialmente.

A través del programa reveló que, cuando protagonizaba Soy Luna, llegó a querer cancelar giras, sintiéndose que “Ella mandaba”, y llegó a no sentirse “ella misma”, sin embargo, con el tiempo pudo superar esta etapa, y regresar al piso.

Por ahora disfruta de su carrera, y de su romance con Emilio Osorio, con quien confirmó su romance a través de un tierno beso.

¿Te gusta la pareja que forman Karol Sevilla y Emilio Osorio?

