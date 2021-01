Karol Sevilla revela que se le subió la fama ¿Por culpa de Disney?

Karol Sevilla abrió su corazón y en entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón recordó los difíciles momentos que vivió cuando decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo, pues se había dado cuenta que la fama de la serie ‘Soy Luna’ de Disney le había afectado.

Más honesta que nunca, Karol Sevilla reveló que el confinamiento por la pandemia le ayudó a darse cuenta del rumbo que quería para su vida profesional y privada, además de que ahora ya tiene la paz que necesitaba para poder seguir forjando una carrera en el espectáculo.

"Cuando regresé de Argentina no sabía qué hacer. Estaba cansada de tanta gente y abrumada de tanta fama. Me sentía intocable y es que había perdido los pies del piso muy feo, y al estar encerrada me ayudó a pensar y a comprender que la fama y el dinero no lo son todo, lo importante es ser feliz y estar bien con uno mismo”, reveló la actriz de Disney.

Karol Sevilla cobró reconocimiento a nivel internacional al protagonizar 'Soy Luna' en Disney.

Karol Sevilla puso los pies en la tierra

Karol Sevilla, quien también es conocida por actuar en ‘La Rosa de Guadalupe’, confesó que la cuarentena por la actual pandemia del coronavirus le ayudó a comprender que si quería continuar siendo una estrella lo tenía que hacer sin dudas y totalmente transparente.

"Es malo decir esto, pero la cuarentena me vino muy bien para tomar decisiones. Supe que si quería dedicarme al entretenimiento, lo iba a hacer al cien por ciento y sin titubeos. Todo esto me ayudó a ser más yo, más transparente", añadió la talentosa protagonista de ‘Soy Luna'.

Tras poner los pies en la tierra, Karol Sevilla incursiona en el género urbano con el tema 'Tus Besos'.

Por último, Karol Sevilla platicó sobre su nuevo sencillo ‘Tus besos’, el cual representa su incursión al mundo del género urbano: "Nuevo año, nueva actitud, nueva vibra, pero sobre todo nueva música. Es un año lleno de retos en el que tenía ganas de que la gente se diera cuenta de mi crecimiento, no solo como persona, sino como artista.”

