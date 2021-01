Karol Sevilla revela por qué dejó la actuación ¿era demasiada fama?

A sus 21 años de edad, Karol Sevilla ha logrado formar un gran repertorio artístico, pues desde muy pequeña ha estado en el medio audiovisual; donde incluso protagonizó una de las series más exitosas de Disney “Soy Luna”.

Sin embargo, pese a todo el éxito obtenido en esta serie televisiva, Karol Sevilla decidió renunciar a su carrera como actriz de manera permanente. Pero ¿qué la llevó a tomar esta decisión tan radical?

Mediante una entrevista en el Programa Hoy de Televisa, la ahora cantante mexicana habló sobre su extensa carrera artística, revelando uno de sus mayores secretos sobre el abandono de su profesión actoral.

“El año pasado senté a mi familia y les dije: Ya no quiero actuar, me retiro de la actuación, ya no quiero hacer nada, quiero ser normal, no quiero estar involucrada en chismes, no quiero más fama”