Karol Sevilla describió cómo son los papás de su novio Emilio Osorio

Karol Sevilla es una famosa cantante mexicana que se encuentra disfrutando del éxito en su carrera artística, pues después de lanzar su sencillo “Dime, dime” y alcanzar más de 2 millones de reproducciones, se prepara para el estreno de “Siempre fui yo”, una serie original de Disney+ en la que será protagonista.

Hay que recordar que la actriz y cantante también se encuentra viviendo plenamente su vida personal, por lo que disfruta de su juventud al lado de Emilio Osorio, con quien mantiene una tierna relación desde hace más de un año.

Es por eso que debido a que se han mostrado muy felices y han hablado sobre su relación abiertamente, la bella Karol Sevilla fue cuestionada sobre la convivencia que lleva con los papás de su novio, Niurka Marcos y Juan Osorio.

¿Qué opina Karol Sevilla?

"Está cañón, ¿no? Me tocó duro, me gusta lo fuerte", bromeó Karol Sevilla en el programa Más Noche, conducido por Israel Jaitovich y Marisol González.

"Es una locura. Son dos polos opuestos muy cañón. Ella es una gran mujer, es una gran amiga, eso sí. Te sienta y te dice tus verdades, y eso es bonito, es también encontrarte con una persona que no necesita decirte las cosas para que te caiga bien", fueron las palabras con las que cariñosamente describió a su suegra.

Karol Sevilla y Emilio Osorio

En cuanto al productor de telenovelas, confirmó que es una persona muy tranquila: "Y Juan es un divino. Yo lo conozco no a modo productor, modo papá, modo suegro y la verdad es que es muy linda persona", aclaró con la simpatía y sinceridad que la caracteriza.

Por si fuera poco, Jaitovich le preguntó si no tuvo la oportunidad de trabajar junto a su suegro; sin dar detalles, Karol explicó que lo intentaron, pero no lograron conectar de la manera que deseaban, razón por la que no se llevó a cabo ningún proyecto.

Los planes de la famosa actriz

Entre otros detalles, cuestionaron a la actriz de 22 años sobre sus planes a futuro, por lo que destacó que todavía no quiere formar una familia. "Como que en este momento no me ha llegado la imagen de que me gustaría ser mamá”.

“Me gustaría formar una familia, la verdad es que no, todavía tengo mucho por aprender, pero si llega el momento, pues qué felicidad".

Cabe destacar que la talentosa Karol Sevilla aclaró que su prioridad ahora es seguir creciendo como artista: "Por ahora no, pero puede pasar todo. El día de mañana puede que no sé, no nos entendamos más y que terminemos, pero la verdad es que hoy en día sí tenemos muchos sueños, pero así, sueños guajiros, no concretos de decir 'sí, ahora sí".

