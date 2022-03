Karol Sevilla casi no protagoniza ‘Soy Luna’ y por culpa de un manager

Karol Sevilla casi no protagoniza ‘Soy Luna’ y fue durante una plática en el canal de YouTube de Yordi Rosado que reveló todo lo que pasó para convertirse en una actriz famosa, pese a que no tenía muchos recursos en su niñez.

Karol le contó a Yordi que varios de los managers que ha tenido le han robado dinero, la han querido engañar y hasta han tratado de hacer que no llegue muy alto.

Fue en ese sentido que contó el momento en que casi no protagoniza ‘Soy Luna’, la serie de Disney que la llevó a la fama.

La joven famosa contó que una persona que era su manager no quería que triunfara. Karol narró que cuando le dijo a esa persona, la cual no reveló su nombre, que la habían elegido para protagonizar la serie, casi la mete en grandes problemas.

Y es que en vez de sentirse bien por ella, no le quiso dar su pasaporte, el cual requería para poder hacer todos sus trámites.

Tóxico manager de Karol Sevilla

Manager le rompe el pasaporte a Karol para que no participara en Soy Luna.

Y es que no solo se enojó por el logró de Karol Sevilla sino que incluso tomó una actitud muy agresiva ya que le terminó por romper el pasaporte en su cara y le subrayó que no se podía ir. "Tú no vas a salir de La Rosa de Guadalupe y tus obritas de 500 pesos. Tú no te vas, tú no eres nada sin mí", le dijo la persona.

Y aunque Karol Sevilla casi no protagoniza ‘Soy Luna’, las cosas se pudieron solucionar y pudo volver a sacar su pasaporte gracias a un conocido que trabajaba en las oficinas donde se hacía el trámite.

