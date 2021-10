La cantante de 21 años, Karol Sevilla, ha negado padecer una enfermedad cardíaca luego de que en una entrevista se malinterpretó el motivo por el que había sido hospitalizada durante el mes de julio. A través de su cuenta de Instagram, la actriz pidió a los medios de comunicación a no difundir tal noticia.

“Oigan estoy viendo notas de qué están diciendo que tengo una enfermedad cardíaca, ¡Qué no tengo nada! No me voy a enfermar todavía y no me voy a morir, mi corazón está bien chido y bombea padrísimo, ¡Buen día!”, dijo la cantante.

También, Karol ofreció una entrevista con el programa ‘Cuéntamelo ya!’, la artista acudió para hacer la promoción de su sencillo más reciente: ‘Pase lo que pase’, la cual canta junto a Joey Montana.

"Es mentira totalmente", Karol Sevilla sobre su enfermedad

Fue ahí donde a la exestrella de Disney le preguntaron sobre su salud y afirmó que su corazón está bien y en perfecto estado: “Estaba viendo todas las notas que salieron de que detectaron algo en el corazón, es mentira totalmente”, señaló.

Además, Karol Sevilla explicó por qué estuvo hospitalizada de emergenica: “Si estuve en el hospital, pero no fue nada mal todo fue cuestión de que estaba muy estresada, estaba cargando con muchas cosas y no me di el tiempo a mí como persona de descansar. Pero no tengo nada en el corazón, estoy perfectamente. Espero que no me pase nada, estoy al 100%”.

Karol fue diagnosticada con arritmia sinusal

Karol Sevilla asegura que no padece ninguna enfermedad del corazón.

Es importante recordar que Karol Sevilla realizó una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando hace algunos días y ahí contó que diagnosticaron con arritmia sinusal, y esa había sido la causa de sus desmayos y por lo que tuvo que ser hospitalizada en julio.

“A veces ponen cosas así para vender la nota, uno ya está acostumbrado, pero bueno, yo estoy aquí para decir que estoy sana”, indicó Karol Sevilla de 21 años, quien a últimos días vuelve a ser tema por su padecimiento cardiaco.

