Karol Sevilla MUY AFECTADA por final de Pequeños Gigantes (Exclusiva)

La cantante tuvo este fin de semana exitosas presentaciones en Cancún y Mérida, es así que durante la promoción de estos conciertos logramos platicar con la simpática Karol Sevilla.

Uno de los temas que salió en la plática fue en relación a su exitosa participación en el programa ‘Pequeños Gigantes’, fue cuando le prguntamos que es lo que sentía cada vez que debía decirle a uno de los concursantes que debía irse del programa.

Karol Sevilla en concierto: Foto Ángel Balán

“La verdad si me afectó, pues me recordó cuando era una niñita y comencé a la misma edad que los mini capitanes y fui rechazada, mucha gente me dijo que no, que no cantaba y cosas por el estilo”, comentó Karol Sevilla

Sin embargo la cantante continuó cantando y recordando su difícil trayectoria, y fue así que nos dijo cómo puede sobrellevar este duro hecho en su vida.

“Es difícil decirles, más cuando he visto el talento que tienen, son niños talentosos y el verlos ir es difícil, el hecho de decirles que van a salir del programa, y pues ahora que estoy en gira en todo México, hago todo lo posible por ir a verlos y he podido visitar a varios de estos chiquitines”. Nos comentó Karol Sevilla.

