Karol G y sus ardientes fotos con las que enamora en sus conciertos

Karol G y sus ardientes fotos con las que más enamorado en sus conciertos

Karol G es una famosa cantante de música urbana que en más de una ocasión ha dejado con la boca abierta a sus seguidores en las redes sociales, al deslumbrarlos con su belleza.

Hay que destacar que la talentosa cantante, Karol G compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram que enamoraron a sus millones de seguidores.

Como muchos ya conocen, la bella Karol G se encuentra en plena gira musical en los Estados Unidos, pues la cantante colombiana de 31 años arrancó por la ciudad de Chicago con su $trip Love Tour 2022 en el circuito Allstate Arena.

Las fotos más ardientes de Karol G

Las fotos más ardientes de Karol G

Resulta que la ex pareja de Anuel AA deslumbró a sus miles de fanáticos con lo mejor de su repertorio musical, incluyendo su más flamante sencillo “Gatúbela”. Este hit, es una colaboración con su compatriota Maidy, el mismo ya cuenta con más de 55 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Volviendo a la impresionante presentación de Karol G en “La ciudad del Viento”, su imponente entrada arriba de un Ferrari de color azul “volando por los aires” se viralizó de manera inmediata en las redes sociales. Sin dudas la artista paisa sabe cómo llamar la atención de sus seguidores.

TE PUEDE INTERESAR: Karol G impacta a las redes con su nuevo y fantástico look

La gira musical de la cantante

Las fotos más ardientes de Karol G

Entre otros detalles se destaca que, Karol G dirá presente en más de 20 ciudades del país norteamericano. La gira que comenzó este mes de septiembre finalizará el 29 de octubre.

En un video corto hora antes de su primer recital, la compositora le pedía a su público que no llegará tarde para poder disfrutar del DJ colombiano Agudelo 888.

No hace mucho, Karol G volvió a demostrar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La morocha publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo.

Cabe destacar que la artista latina Karol G enseño su look utilizado en el escenario norteamericano. La oriunda de Medellín lució un ajustado body de color negro, medias de red y bucaneras. Además, la “Bichota” complementó su look con su cabello color rojo cobrizo y un delicado make up.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: