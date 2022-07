Karol G y el día que fue despreciada por famosa cantante

La reggaetonera colombiana se quedó con las ganas de una colaboración musical con su colega y compatriota.

Karol G es perseguida desde hace varios meses por un rumor, el cual asegura que fue despreciada por Shakira, quien supuestamente se había negado a colaborar con ella en una canción. Ahora, La Verdad Noticias te trae todo lo que se sabe al respecto de esta polémica.

De acuerdo a información que circula en Internet, fue en abril del 2021 cuando “La Bichota”, apodo con el que también se le conoce a la intérprete de ‘Tusa’, reveló en entrevista para MoluscoTV que buscó a la cantante colombiana para una colaboración en el tema ‘Punto G’, pero su sorpresa fue mayor cuando recibió una respuesta negativa.

La ex pareja de Piqué rechazó trabajar con "La Bichota" en el pasado.

“No me dio susto tocar la puerta, ¿qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó”, declaró la ex novia de Anuel AA, asegurando que el rechazo vino por parte de su equipo de trabajo. De esta manera, ella dejaba en claro que no fue víctima de un desplante por parte de su compatriota, a quien admira y respeta demasiado.

Asimismo, Karol G, quien al parecer está estrenando romance, dijo que no descarta volver buscar a Shakira para una colaboración: “Si el día de mañana yo tengo otra canción que siento que es para hacerla con ella en mi corazón, voy a volver a tocar la puerta… No estoy molesta ni tengo sentimientos negativos para ella”.

Karol G le rinde tributo a Shakira en Coachella

Más de una fanático espera con ansias que ambas artistas unan sus talentos para lanzar una canción, misma que desde ya promete ser un rotundo éxito pero todo parece indicar que aún habrá que esperar. No obstante, “La Bichota” despertó las alarmas al rendirle tributo en el Festival Coachella 2022 con la interpretación del tema ‘Hips Don't Lie’.

Este pequeño homenaje no pasó desapercibido para la hoy ex pareja del futbolista Gerard Piqué, quien por medio de Twitter le agradeció que incluyera uno de sus más grandes éxitos en su presentación para uno de los festivales de música más importantes del mundo.

¿Cómo se hizo famosa Karol G?

Hoy en día, la cantante colombiana puede presumir que es una de las máximas exponentes del género urbano a nivel mundial.

Karol G cobró relevancia a nivel latino 2018 gracias al tema ‘Mi Cama’ y hoy en día puede presumir que es la máxima exponente del género urbano. No obstante, debes de saber que su debut musical ocurrió en 2007 con el lanzamiento del sencillo ‘En la playa’, el cual no tuvo el éxito que ella esperaba.

