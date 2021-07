A pesar de haber terminado su relación hace unos meses, Karol G y Anuel AA siguen dando de que hablar en las redes sociales. Ahora, el programa Suelta La Sopa dio a conocer unas fotografías que muestra a la pareja conviviendo juntos en un restaurante de la ciudad de Miami, lo cual ha despertado rumores de una posible reconciliación.

Las imágenes compartidas por Suelta La Sopa muestran a la intérprete de ‘Bichota’ convivir con su ex novio y unos amigos. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que la colombiana cubre su cabeza con una sudadera negra para pasar desapercibida, aunque el color de su cabello provocó que sea reconocida fácilmente.

Por otro lado, la presentadora Tanya Charry reveló en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ que los reggaetoneros tenían una actitud romántica, pues en más de una ocasión se besaron: “No sabemos si volvieron concretamente ya a una relación formal, pero que se estaban dando besos anoche en un restaurante de Miami Beach, lo podemos confirmar”.

Al respecto, el periodista Raúl de Molina insinúo que la pareja ha regresado: “Si se estaban dando besos es que están juntos, solo por que eran novios no se van a dar un beso así por darse un beso”. Hasta el momento, los interpretes de 'Secreto' no se han pronunciado sobre estas imágenes, mismas que ya causan revuelo en las redes sociales.

¿Karol G regresará con Anuel AA?

Rumores aseguran que el reggaetonero tiene interés de regresar, pero ella no da su brazo a torcer.

Un detalle que llamó la atención es que Tanya Charry aseguró que Anuel AA es el interesado en retomar la relación, pero ella no desea volver con él: “Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación”.

Hace un par de meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Karol G y Anuel AA hacían oficial su separación a través de sus respectivas redes sociales. La cantante aseguró que estaba agradecida por los tres años que duraron juntos, mientras que el reggaetonero puertorriqueño negó que su ruptura se deba a una tercera persona.

Fotografías: Redes Sociales