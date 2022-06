Karol G sufre terrible enfermedad que le impide bajar de peso

La reggaetonera colombiana ha sido juzgada por su cuerpo en más de una ocasión.

No se puede negar que Karol G es la estrella latina del momento, motivo por el cual no sorprende que su nombre siempre sea aclamado en las redes sociales. Sin embargo, debes de saber que hubo un tiempo en el que fue criticada por mostrarse con “unos kilitos de más” pero muy pocos están enterados de la enfermedad que padece y que le impide bajar de peso.

En una entrevista que ofreció a Walu TV en 2018, la cantante colombiana reveló que la gente comenzó a señalarle un aumento de peso, por lo que decidió someterse a dietas y hacer ejercicio para recuperar su figura. Al no ver resultados, ella visitó a un médico, quien la diagnosticó con resistencia a la insulina.

“Me di cuenta que yo tenía un problema de salud, tenía la insulina completamente elevada y una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, yo la tenía… Mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchado, inflamado”, declaró la intérprete de ‘Bichota’.

Tras conocer su condición médica, lamentó que la gente criticara sin saber razones y que los comentarios si le afectaron: “Me afectaba porque yo dije: '¿y qué si yo me quiero volver una gordita?, ¿qué importa?'. Además de eso, estar luchando con una cosa de salud personal también fue muy incómodo y eso me molestó”.

No volverá a llorar por las críticas

Con el paso del tiempo, "La Bichota" aprendió a enfrentar las críticas y ahora busca empoderar a las mujeres al mostrarse sin retoques.

Años más tarde y habiendo aprendido a querer su cuerpo tal y como es, la cantante colombiana declaró en entrevista para el sitio MoluscoTV que no volverá a permitir que las críticas le afecten hasta al grado de hacerla llorar. Cabe destacar que los cibernautas han recordado dichas declaraciones luego de que Lin May criticará su cuerpo.

“A la gente no le debería importar cuánto peso porque yo soy cantante, yo no soy modelo y les debería enamorar mi música, no mi imagen, ni cómo me veo… No voy a permitir que en la vida yo me vuelva a sentir como me sentí ese día”, fue el mensaje contundente de Karol G.

¿Cómo se hizo famosa Karol G?

Hoy en día, la originaria de Medellín, Antioquia, Colombia se ha convertido en una de las máximas exponetes del género urbano a nivel internacional.

Karol G cobró relevancia a nivel latinoamericano gracias al tema ‘Mi Cama’ y hoy en día es la máxima exponente del género urbano. No obstante, debes de saber que su debut musical ocurrió en 2007 con el lanzamiento del sencillo ‘En la playa’, el cual no tuvo tanto éxito.

