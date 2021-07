Karol G sube la temperatura al enseñar de más en nuevo video para Instagram

La cantante Karol G, considerada una de las máximas exponentes del género urbano en la actualidad, dejó fascinado a sus seguidores gracias a un nuevo video que compartió en sus historias de Instagram, en el cual aparece luciendo un coqueto crop-top negro que no deja nada a la imaginación.

El breve videoclip, el cual fue retomado por la cuenta oficial del programa Suelta La Sopa en Instagram, nos muestra a la intérprete de ‘Bichota’ realizar unos sensuales movimientos frente al espejo. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que llevaba puesto un crop-top negro que evidenciaba que sus atributos estaban al descubierto.

La grabación compartida originalmente en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para los cibernautas, en especial para los caballeros, quienes no dudaron en dedicarle a la cantante colombiana varios piropos, pues no se puede negar que a sus 30 años de edad luce un cuerpo que sin duda hace morir de envidia a más de una mujer.

¿Qué pasó con Anuel y Karol G?

Tras haber sido captado juntos en Miami, rumores aseguran que Karol G y Anuel AA retomaron su noviazgo.

Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Anuel AA y Karol G hacían oficial su separación tras casi tres años de relación. El rompimiento fue muy mediático debido a que ambos cantantes siempre demostraban el amor que se tenían el uno para con el otro en sus respectivas redes sociales.

Sin embargo, hace unos días trascendió la noticia de que los cantantes habían sido vistos juntos en Miami, lo cual despertó rumores de una posible reconciliación. Incluso, la prensa reveló que la pareja había sido captada de una manera muy romántica, pero hasta el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.

Tanya Charry, presentadora del programa ‘El Gordo y La Flaca’ de Univisión declaró que es Anuel AA quien está interesado en volver con Karol G: “Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación”.

Fotografías: Redes Sociales