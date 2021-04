Karol G se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que la cantante colombiana diera a conocer que ella y su equipo contactaron a Shakira para hacer una colaboración musical, pero que ella rechazó la propuesta. Dicha declaración fue realizada en una reciente conferencia de prensa que ofreció para promocionar su nuevo álbum ‘KG0516’.

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”, confesó Karol G, quien en la actualidad se encuentra gozando del éxito gracias a canciones como ‘Tusa’, ‘Bichota’ y ‘Ay Dios Mio!’.

Karol G se encuentra cosechando éxitos con el lanzamiento de 'KG0516'.

Al ser cuestionada sobre si la volvería a buscar para trabajar juntas, la ex pareja de Anuel AA señaló que no descarta dicha posibilidad, pero que primero tiene que encontrar una canción que vaya con el estilo de Shakira, a quien asegura tenerle un gran respeto y admiración.

“Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos”, añadió Karol G.

Karol G reacciona a comparaciones con Shakira y JLO

Asimismo, la cantante Karol G señaló que a pesar del abrumador éxito que tuvo en 2020, ella considera que aún no está al nivel de Shakira y Jennifer López, esto luego de que un reportero la comparara con ambas artistas, consideradas hoy en día como las mujeres más grandes de la música latina.

“Yo creo que para hablar de estar en un nivel como ellas me falta un montón de cosas por hacer, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero… Digamos que voy por ahí en el camino, pero lo que sé es que para semejantes leyendas me falta un montón de cosas por hacer”, finalizó la intérprete de 'Tusa'.

