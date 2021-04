Karol G revela que Nathy Peluso la opacó en su video “Gato malo”

Karol G hace un poco más de dos semanas lanzó su último álbum, KG0516, en donde tiene al menos nueve colaboraciones con otros artistas como Ozuna, Anuel AA, J Balvin, Camilo y Nicki Minaj.

Sin embargo, la que más llamó la atención fue su featuring con la argentina Nathy Peluso, pues Karol G invitó a Nathy Pluso a cantar con ella “Gato Malo”, una canción de desamor en la que ambas interactúan como amigas frente a un decepción amorosa.

¿Qué fue lo que dijo Karol G de Nathy Peluso?

En este contexto, la guapa Karol G conversó con Molusco TV para relatar su trabajo con la destacada artista trasandina: La parte que yo canto es muy melódica, muy tranquila, muy suave… y Nathy Peluso entra y, literal.

“Ella parte y rompe la canción”

Eso fue lo que dijo la cantante colombiana, asegurando que su equipo estaba preocupado de que Peluso brillara más que ella: Yo estaba tipo ‘it is what it is‘ (es lo que es). Ella fucking rompió la canción. Yo le hago, literal, una entrada a lo que ella hace.

“Me partió mi propia canción, pero suena increíble y yo no la voy a dejar por fuera. Que me machaque la gente si quiere”.

En el momento del estreno del nuevo álbum de Karol G, Nathy dedicó unas palabras a su colega: Karol G me invitó a cantar en su nuevo álbum y “Gato Malo” nació para los mal de amores. Cuando tu amiga está sad, decile las verdades, quítale los venenos con esta canción: Vos sos una diosa mina glamourosa.

Tal honor y placer de compartir con vos Karol mamasita, reina y amiga mía, ¡Carajo!, chin chin por tu nuevo disco, agradecida; escribió la sensual Nathy Peluso junto a un video interpretando su parte.

Cabe destacar que Gato Malo aún no tiene videoclip, a diferencia de otras canciones de disco, pero su video oficial con imágenes de apoyo ya supera los 2 millones y medio de reproducciones.

