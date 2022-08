Karol G rechazó trabajar junto a Jason Momoa en Aquaman ¿por miedo?

La reggaetonera colombiana estuvo a punto de formar parte de las filas del DCEU.

Karol G se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por obtener un nuevo récord en su carrera musical, sino por haber confesado que rechazó trabajar con Jason Momoa y Amber Heard en Aquaman, la exitosa película del DCEU.

En entrevista exclusiva para el sitio MoluscoTV, la reggaetonero colombiana reveló que fue el año pasado cuando recibió la oferta por parte de los productores de Warner Bros. Pictures y DC Films. No obstante, ella declinó la propuesta debido a que el proyecto la obligaba a alejarse de la música por ocho meses.

“¿Tú sabes que a mí me ofrecieron un papel para la película de Aquaman? Un papel super chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto tener que soltar…Tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero, me entiendes. Mi música en ese momento era lo más primordial de mi vida, tuve que rechazar ese papel”, dijo Karol G.

Asimismo, la intérprete de ‘PROVENZA’ mencionó que se trataba de un personaje que significaba un reto y que se sentía capaz de hacerlo. Sin embargo, ella prefirió darle prioridad a su carrera como cantante, la cual despuntó como nunca en este último año.

Controversia con Amber Heard en Aquaman

Amber Heard reveló que su participación en Aquaman 2 fue recortada tras la polémica con Johnny Depp.

La declaración de “La Bichota” llega en medio de una campaña que busca eliminar a Amber Heard de la secuela de Aquaman. Recordemos que la actriz da vida a la Princesa Mera y comparte créditos estelares junto a Jason Momoa, quien interpreta al superhéroe marino.

Tristemente, la reputación de Amber Heard se vio dañada en gran medida tras perder el juicio de difamación que Johnny Depp interpuso en su contra luego de que ella lo acusara indirectamente de ser un agresor doméstico en un artículo de opinión publicado dentro del The Washington Post en diciembre del 2018.

¿Cómo se hizo famosa Karol G?

Hoy en día, la cantante colombiana puede presumir que es una de las máximas exponentes del género urbano a nivel mundial.

Karol G inició su carrera en 2007 pero fue hasta el 2018 que cobró relevancia a nivel latino gracias al tema ‘Mi Cama’ y hoy en día puede presumir que es una de las más grandes exponentes del género urbano a nivel internacional junto a Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Maluma.

Fotografías: Redes Sociales