Karol G reaccionó a la versión de Laura León de su sencillo “Tusa”

“Tusa” se ha convertido en una de las canciones más exitosas de Karol G, la cual alcanzó los primero lugares de los principales ranking de la industria musical. Un sencillo que recientemente también fue interpretado por Laura León, conocida también como “La Tesorito”.

Recordemos que Karol G ha logrado alcanzar una gran popularidad gracias a este sencillo y a su talento en la música. Siendo reconocida tanto en México como en otros países. Sin embargo en esta ocasión fue opacada por Laura León quien se apropió de su tema “Tusa”, obteniendo también un gran éxito.

Por otro lado Laura León es una reconocida actriz y cantante mexicana, que se ha ganado una gran parte de su fama gracias a su participación en diferentes telenovelas, entre las que destacan “El premio mayor”, “Mujeres engañadas” y “Muchachitas como tú”, por mencionar algunas.

“Tusa” versión “La Tesorito”

Debido al gran éxito obtenido con el tema musical “Tusa” hemos podido ver a través de las diferentes plataformas y redes sociales, diferentes adaptaciones de este popular sencillo. Y recientemente Laura León “La Tesorito” se unió a esta tendencia con una nueva versión de la canción de Karol G.

Como una gran sorpresa para los asistentes del “Electric Daisy Carnival” en México, Laura León logró causar un gran alboroto en la audiencia con su propia versión de “La Tusa”. Un momento que por supuesto fue documentado y que se ha viralizado rápidamente gracias a las redes sociales.

La reacción de Karol G

Y como era de esperarse, esta versión de Laura León llegó hasta la misma Karol G, quien durante su reciente visita a México no se pudo evitar preguntarle al respecto. A lo que la cantante colombiana respondió:

“La vi en un video que me habían compartido de ella cantándola en vivo. Y la gente enloqueció un montón”. Aparentemente esta versión de La Tesorito fue bien recibida, no solo por sus fans sino por la misma Karol G que no demostró estar disgustada al respecto.

