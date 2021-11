Karol G preocupa a sus fans tras sufrir tremenda caída en pleno concierto

Karol G se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, esto debido a que ha comenzado a circular un video grabado durante la presentación de su Bichota Tour en el FTX Arena de la ciudad de Miami, Florida. Dicha grabación muestra a la cantante sufrir una tremenda caída sobre el escenario, misma que despertó la preocupación de todos sus fans.

En la grabación podemos observar a la estrella de origen colombiano interpretando el tema ‘Ahora me llama’, pero cuando ella se disponía a bajar las escaleras pierde el equilibrio y termina dándose un fuerte golpe en el piso. Tras el incidente, la música siguió sonando y luego de unos minutos logró ponerse de pie, dejando en claro que no había sufrido daño.

La caída se viralizó en cuestión de minutos por todas las redes sociales y despertó la preocupación de los fanáticos de la intérprete de ‘Tusa’, quienes reconocieron su profesionalismo por levantarse y continuar con el show, esto pese a que todo parece indicar que el golpe recibido fue muy fuerte.

Rompe en llanto tras la caída

Más adelante, la cantante colombiana, quien hace poco estuvo a punto de enseñarlo todo en sexy foto para Instagram, platicó con los asistentes del evento y les confesó que se le rompió la uña y que el cuerpo le dolía por el golpe, además de que les compartió una reflexión sobre levantarse y seguir sin importar las veces que uno se caiga.

“Si vieron como a uno le pasan cosas en la vida… No importa que, se tienen que parar y tienen que seguir. Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partieron las rodillas y me duele todo”, declaró para luego soltar algunas lágrimas, esto mientras sus fans gritaban su nombre y la llenaban de aplausos.

¿Qué canción hizo famosa a Karol G?

La colombiano se ha convertido en un referente del género urbano gracias a temas como 'Tusa', 'Bichota' y 'El Makinon'.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Karol G se dio a conocer de manera internacional gracias a la canción ‘Mi Cama’, la cual fue lanzada en 2018. Hoy en día, ella es una de las artistas más importantes del género urbano.

