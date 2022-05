Karol G iguala increíble récord de Selena Quintanilla en Billboard

El nuevo récord ha sido celebrado por los fanáticos de "La Bichota".

Karol G sigue cosechando éxitos dentro de la industria musical a nivel internacional y para prueba de ello tenemos el hecho de que ha igualado un importante récord en la revista Billboard que Selena Quintanilla impuso en septiembre de 1995, es decir hace más de 26 años.

De acuerdo a información revelada por la revista estadounidense, la cantante colombiana se ha apoderado de las dos primeras posiciones de la lista Hot Latin Songs. En concreto, su nuevo lanzamiento titulado ‘Provenza’ llega al segundo puesto mientras que ‘MAMIII’, la exitosa colaboración con Becky G, pasa una décima semana en la cima.

La hazaña fue dada a conocer por la revista Billboard en todas sus redes sociales.

Cabe destacar que esta hazaña no había sido posible desde el 9 de septiembre de 1995, fecha en la que "La Reina del TEX-MEX" ocupó el primer puesto con el tema ‘Tú Solo Tú’ y en la segunda posición colocaba el sencillo ‘I Could Fall in Love’, esta última considerada por muchos como una de sus mejores canciones de su discografía.

Provenza, lo nuevo de la colombiana

Tras el rotundo éxito de ‘MAMIII’, colaboración fue señalada por tener indirectas hacia Anuel AA, la cantante colombiana sorprendió a todos sus fieles fanáticos con el lanzamiento del tema ‘Provenza’, disponible en plataformas digitales desde el pasado viernes 22 de abril.

Bajo la producción de Ovy on the Drums, este sencillo destaca por fusionar sonidos con elementos tropicales y ritmos afro-dance, además de que a través de la letra busca rendirle tributo al barrio que la vio crecer y que forma parte de su natal Medellín.

¿Cómo se hizo famosa Karol G?

Hoy en día, la cantante colombiana se ha convertido en el máximo exponente femenino del género urbano a nivel mundial.

Karol G comenzó su carrera musical en 2007 pero cobró relevancia a nivel latinoamericano hasta 2018 con el lanzamiento de la canción ‘Mi Cama’, misma que figuró en lo más alto de la lista de popularidad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, hoy en día se ha convertido en una gran exponente del género urbano.

