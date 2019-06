Karol G hace extraordinario papel como La Madrastra

Mejor que Victoria Ruffo, Karol G se ha consagrado como La madrastra del año, y es que su papel como figura materna para el hijo de su pareja Anuel AA ha sido muy tierna.

Aunque Karol G y Anuel AA nunca han ocultado su intención de estar juntos y formar una familia, Karol G aún no se ha proclamado con intenciones de embarazarse pronto, pues incluso hace un tiempo hubo rumores de un posible embarazo, que la cantante desmintió.

Sin embargo, aunque ha sido víctima de dichos rumores, los que han estado más emocionados con la idea de un hijo producto de esta relación, son los fanáticos, quienes admiran a esta pareja de cantantes.

Karol G ha demostrado que será una gran mamá, pues a través de un video se pudo ver el debut que ha hecho con el hijo de Anuel, a quien parece caerle bien.

La cantante ha dicho que siempre ha querido ser mamá, de hecho, confesó que, si su vida en la música no hubiera funcionado, probablemente ya tendría una familia.

"Quiero ser mamá desde que tenía 17 años. Si de pronto no hubiera sido cantante, lo más probable es que ya hubiera tenido hijos porque me encanta. En mi casa somos tan unidos, que ese rol de ser mamá me parece la cosa más bonita del mundo".

Asimismo, Karol G ha revelado en entrevistas pasadas que sí sueña con casarse, pero en una ceremonia muy íntima.

"Sueño con una boda frente al mar, muy personal, con mi familia, todo el mundo sin zapatos, y con una súper banda de morenitos tocando still drums y música, así como hawaiana"