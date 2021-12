Karol G es tachada de vulgar por culpa de esta fotografía

La cantante colombiana retó a la censura con sensuales fotografías y terminó siendo criticada.

El 2021 está a punto de finalizar y Karol G sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, pues ahora está siendo duramente criticada por haber compartido en su cuenta de Instagram un par de sensuales fotografías, mismas que han sido tachadas de “vulgares” por algunos cibernautas.

A través de sus breves historias, la cantante colombiana reveló que volvió a ponerse un piercing en los senos. Sin embargo, el detalle que enloqueció a sus fieles fanáticos es que ella no había tenido reparo alguno en dejar sus encantos al descubierto frente al lente de la cámara y con dos hombres a sus espaldas.

Fanáticos enloquecieron al ver las sensuales fotos de "La Bichota".

En otra historia, “La bichota”, nombre con el que también se le conoce en el mundo de la música, presumió que le habían regalado una tanga color nude que estaba adornada con pedrería azul y que no dudó en mostrar cómo lucía en el escultural cuerpazo que posee.

Recibe duras críticas en redes sociales

Algunos cibernautas aseguran que la cantante colombiana le está dando un mal ejemplo a sus fans.

Pese a que la imagen causó gran furor entre sus fanáticos, esto no evitó que la intérprete de ‘Tusa’ se convirtiera en blanco de duras críticas, pues algunos cibernautas aseguran que las imágenes que compartió son demasiado vulgares y demuestran lo desesperada que está por llamar la atención. Incluso, hubo quien la tachó de mal ejemplo.

“La fama la tiene mal a esta chica”, “No me gusta, es muy vulgar. Mal ejemplo para la juventud”, “Ya no es la misma”, “Ella necesita atención de una u otra manera” y “Qué ridícula, me gustan sus canciones pero está tomando una actitud modo rebelde” son algunas de las críticas que recibió en Instagram.

¿Cómo Karol G se hizo famosa?

La cantante colombiana se ha convertido en uno de los máximos referentes del género urbano en la actualidad.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Karol G, comenzó su carrera musical en 2007 pero cobró relevancia a nivel latinoamericano gracias a la canción ‘Mi Cama’. Hoy en día se ha convertido en un gran exponente del género urbano y para prueba de ello tenemos el hecho de que su disco KG0516 es el más reproducido de la década en YouTube.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales