Karol G es CRITICADA por su look en los Latin GRAMMYs y ella responde

Gran revuelo causó la presencia de Karol G en la edición 2020 de los Latin GRAMMYs, esto debido al vestido que utilizó para la alfombra roja de dicho evento, mismo que provocó que recibiera millones de críticas por parte de los cibernautas, quienes consideraban que dicho look no era adecuado para una premiación de tal categoría.

El vestido que usó Karol G en la alfombra roja de los Latin GRAMMYs 2020 fue diseñado de manera exclusivo por la reconocida firma italiana ‘ Dolce & Gabbana’ en un tono rosa, pero lo que llamó la atención y al mismo tiempo causó disgusto entre los usuarios fue que este tenía plasmado una frase proveniente de la canción ‘Tusa’.

Cabe destacar y tal como te informamos en La Verdad Noticias, la cantante colombiana fue nominada en las categorías a ‘Canción del Año’ y ‘Grabación del Año’ con ‘Tusa’, pero lamentablemente ella y Nicki Minaj perdieron la oportunidad de llevarse el premio a casa.

Karol G recibió duras críticas en las redes sociales por el look que utilizó en los Latin GRAMMYs 2020.

Karoll G le responde a sus haters

Ante las múltiples críticas que recibió su atuendo para los Latin GRAMMYs 2020 en las redes sociales, Karol G decidió responderle a sus haters con un poderoso mensaje; en él explica que uno de sus más grandes sueños de cuando era pequeña fue llegar a una alfombra con un vestido de princesa, sueño que en pasados días logró volver realidad.

“No sé si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mí se trata de cumplir sueños. Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños”, escribió la intérprete de ‘Bichota’ en Instagram.

En lo que respecta a su interpretación de ‘Tusa’ sobre el escenario de los Latin GRAMMYs, Karol G señaló que se siente feliz de haber dado la oportunidad a mujeres de mostrar su empoderamiento y talento, pues debes de saber que ningún hombre estuvo involucrado en el performance de la colombiana.

Por último, Karol G señaló que es válido que todo el mundo tenga una opinión, pero que a uno solo le debe importar aquella que lo haga feliz, y que ser diferente te hará capaz de sobresalir ante los demás.

Fotografías: Instagram