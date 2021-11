Karol G enamora en redes con peculiar vestido

La artista y ganadora del Latin Grammy 2021 Karol G cautivó a sus seguidores con fotografías donde lucía un peculiar vestido que ganó elogios del público.

La cantante fue una de las ganadores de la reciente entrega de los Premios Latín Grammy en la edición de este año, y aunque no estuvo presente en la ceremonia, no pasó la oportunidad de agradecer por el galardón.

En sus redes sociales compartió historias con una emocionante reacción al enterarse de que fue ganadora en la noche:

“Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Interpretación por Bichota y nos lo ganamos en Nueva York.”, dijo estando en el escenario estadounidense.

Karol G instagram

La cantante Karol G elogiadas por sus seguidores

Karol G publicó una serie de fotografías en instagram que conquistaron a sus millones de seguidores.

En ellas se ve a Karol G quien además de su premio Grammy, fue la más nominada en los Premios Juventud 2021, presumiendo su belleza con un peculiar vestido en color champagne satinado que combinó con bucaneras, acompañado de un sutil maquillaje.

Esta publicación logró cientos de comentarios donde elogian la belleza de la cantante colombiana.

Karol G exitosa en redes sociales

La cante colombiana triunfa en redes sociales

En La Verdad Noticias te contamos que la cantante Karol G es una de las celebridades preferidas de las redes sociales y lo demuestra en cada una de sus publicaciones que consiguen cientos de comentarios.

“No puedooo con tanto la más Bella!”, “La más hermosa y talentosa” , “Eres tan bella” y “La verdadera bichota mami” son algunos de los miles de elogios que recibe Karol G en sus fotografías.

La colombiana Karol G rápidamente se convirte en tendencia en redes sociales, donde ahora enamoró a sus seguidores con su peculiar cabellera y vestido.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.