Karol G contesta críticas sobre su cuerpo: “Soy cantante no modelo”

Para nadie es un secreto que Karol G es una de las cantantes más importantes del género urbano, y que la industria del entretenimiento es muy dura con respecto al físico de los artistas, sobre todo las mujeres.

Y aunque sin duda Karol es una de las cantantes más talentosa y bellas del mundo de la música eso no la ha salvado de recibir críticas por su cuerpo.

A pesar de esto, ella se encuentra muy orgullosa de él, pues inclusive, como te dijimos en La Verdad Noticias, posó de manera sensual para promocionar su sencillo Gatúbela.

Así fue el proceso de Karol G para aceptar su cuerpo

La cantante colombiana confesó recientemente que tuvo problemas para aceptar su cuerpo, pues con tal de no recibir críticas editaba sus fotos que subía a sus redes sociales.

“Caí hace mucho tiempo en eso de editar las fotos y que todo saliera perfecto”,

Sin embargo, Karol se dio cuenta que esto era algo negativo para su salud mental y para su carrera, pues tarde o temprano la gente se daría cuenta de cómo es su cuerpo real, por lo que mejor decidió mostrarse tal cuál es.

“Empecé a pensar en cómo sería el día en que saliera a un show y la gente viera cómo estoy, y comenzara a preguntarse que la que ven en lo digital no es lo que ven en la realidad ¡Eso sería peor! Si me van a querer que lo hagan porque soy cantante, no modelo. La gente se debería enamorar de mí por mi música, lo que canto y lo que expreso, pero no por cómo me veo”

Actualmente la Bichota se siente más segura de sí misma, y no se presiona tanto por el tema de su peso, por lo que no dudó en confesar en que de hecho ha subido unos kilos, aunque eso sí recalcó que ya se encuentra bajo un régimen alimenticio para poder bajarlos, pues asegura que lo hace por motivos de salud.

Te puede interesar: Karol G rechazó trabajar junto a Jason Momoa en Aquaman ¿por miedo?

La terrible enfermedad de Karol G

Karol G confesó que tuvo problemas para aceptar su cuerpo

Este tema de su peso es algo con lo que ha batallado pues la cantante ha dicho en otras ocasiones que ha estado batallando con una enfermedad hormonal que le provocaba problemas con su peso, por lo que tuvo que lidiar con comentarios sobre su cuerpo cosa que terminó por afectarla psicológicamente.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!, pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta” explicó en aquella ocasión para el programa de YouTube Mezcal TV

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram