Karol G canta “Ya Superame” y “La Tusa” junto a Eduin Caz y Grupo Firme

Karol G invita a su escenario a Grupo Firme.

Eduin Caz en más de una ocasión ha demostrado que es gran fanático de Karol G e incluso Grupo Firme ha incluído “La Tusa” en algunas de sus presentaciones, sin embargo en está ocasión fue la colombiana quién mostró su admiración por la agrupación, al invitarlos a su escenario e interpretar junto a ellos “Ya Superame”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Karol G ha sorprendido a sus fanáticos con grandes invitados a sus giras y ahora fue Grupo firme quienes se unieron a su 'Strip Love Tour’.

Recordemos que Karol G se ha presentado en varias ciudades de Estados Unidos, con su nueva gira ‘Strip Love Tour’, la segunda del año, donde ha demostrado que es la reina de los shows.

Karol G invita a Grupo Firme a su escenario

Karol G y Eduin Caz causan furor al cantar "Ya Superame".

En uno de sus recientes conciertos, Karol G sorprendió al invitar a Grupo Firme a su escenario y causó gran furor entre sus fanáticos al interpretar “Ya Superame”, tema emblemático de la banda.

Sin embargo, el público enloqueció cuando Grupo Firme interpretó “La Tusa” junto a la colombiana, con un toque de banda.

Poco después, el vocalista de Grupo Firme, le agradeció a Karol G la invitación: "Muchas gracias Karol, gracias, gracias", a lo que la colombiana respondió:

"Ustedes no saben cómo yo me siento esta noche de tenernos en el escenario, ya me tienen que invitar ustedes a mí", dijo Karol G, a lo que Eduin respondió que está invitada.

¿Qué le dijo Karol G a Anahí?

Anahí también ha sido invitada a un concierto de Karol G.

Hace unos meses, la cantante Karol G durante sus conciertos por México, tuvo como invitada especial a Anahí, la ex RBD y juntos interpretaron “Sálvame”.

Al finalizar la interpretación, ambas cantantes rompieron en llanto y se unieron en un abrazo ante la ovación de miles de fans.

Por su parte, Karol G manifestó su admiración por Anahí y le escribió un emotivo mensaje en redes sociales, donde aseguró que estaba muy feliz de ver su regresó a los escenarios: “Tenerte ahí no me hizo feliz solo a mí, tenerte ahí nos hizo felices a millones hoy” dijo.

