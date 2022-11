Karol G anuncia su retiro de los escenarios por tiempo indefinido

Karol G anuncia su retiro de los escenarios para el 2023.

Karol G encendió las alarmas entre sus fanáticos, luego de que dio a conocer que se retira de los escenarios para el año 2023, aunque para el alivió de sus seguidores será de forma temporal.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Karol G tuvo dos exitosas giras este 2022, además de lanzamientos musicales que se convirtieron en éxitos rotundos.

Pese al gran momento que está viviendo en su carrera, acaparando los reflectores del mundo de la farándula, la cantante anunció que se tomará una pausa de los escenarios, aunque aún estará muy presente en la música.

Karol G no tendrá gira para el 2023

¿Por qué se alejará de los escenario Karol G?

Durante uno de los recientes conciertos de la gira "$trip Love Tour 2022”, que han sido todo un acontecimiento, Karol G anunció que para el siguiente año, se tomará un descanso de los escenario, únicamente tendrá una presentación en Puerto Rico, aunque no indicó cuándo piensa retomar sus conciertos:

“Resulta que el próximo año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira. Tengo un concierto, que es en el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a tener plata, pero a ese te invita la Bichota, te lleva, te viaja, te da el backstage, así que alguien de mi equipo porfa, para que me colaboren” dijo.

Aunque la cantante no dio mayores detalles, sus fanáticos han resaltado que posiblemente se deba a temas de salud o personales, pues la cantante en los últimos años ha tenido una agenda muy demandante.

Te puede interesar: Karol G se quedó sin falda en pleno concierto; así fue el bochornoso momento

Edad de Karol G

¿Cuántos años tiene Karol G?

La cantante Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G tiene 31 años de edad, nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombiana.

Karol G se ha convertido en una de las máximas representantes femeninas del género urbano, con grandes temas como “Tusa”, “Bichota”, “MAMII”, “PROVENZA”, entre otros.

En este 2022, la cantante Karol G ofreció dos giras, “Bichota Tour 2022” y "$trip Love Tour 2022” con el que llegó a una gran cantidad de ciudades en Estados Unidos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram