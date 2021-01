Karol G: ¿Dónde escuchaste por primera vez “La Tusa”?

No podemos negar que “La Tusa” se convirtió en todo un fenómeno musical a principios del año 2020, donde no existía lugar sobre la tierra en la que no se escuchara esta exitosa canción de Karol G en colaboración con Nicki Minaj.

Su éxito fue tan grande, que Karol G a partir de ese momento fue nombrada como una de las cantantes de música urbana más populares a nivel internacional. Pero ¿recuerdas dónde escuchaste por primera vez este tema?

Incluso muchos recordarán que “La Tusa” se convirtió prácticamente en un himno de empoderamiento femenino, no sólo por el gran alcance que logró su autora sino por contener una letra en la que miles de mujeres se sintieron identificadas.

Karol G, la artista más exitosa del 2020

Gracias a este sencillo musical, Karol G fue merecedora de diferentes premios dentro de la industria, siendo invitada a participar en importantes programas de televisión a nivel internacional como el famoso show de Jimmy Fallon.

Asimismo, varios artistas independientes y del medio musical comenzaron a sacar sus propios covers de “La Tusa”, siendo una de las versiones más populares la realizada por Laura León, mejor conocida como “La Tesorito”.

De hecho hace unas semanas en La Verdad Noticias nos enteramos que Aitana tenía una obsesión muy particular con esta canción de Karol G, pese a que su estreno se dió hace varios meses atrás.

Por otro lado, las reacciones del público se dispararon de manera desmedida en redes sociales, donde “La Tusa” se convirtió en inspiración para memes, gifs e increíbles coreografías de sensuales bailes.

Y lo mejor de esta canción de Karol G y Nicki Minaj es que fue transmitida en toda clase de lugares, desde los restaurantes más formales, hasta en los bares, cantinas, antros, tiendas departamentales y fiestas particulares. ¿Recuerdas dónde la escuchaste por primera vez?

