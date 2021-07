Karol G, Danna Paola y Justin Bieber en la playlist de vacunación de 18 a 29

Al ritmo de Agüita de Danna Paola y Bichota de Karol G arrancó la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 18 años en la Ciudad de México. El Gobierno capitalino dio a conocer la playlist de vacunación que estará sonando a lo largo de esta semana en los centros de vacunación.

A través de cuenta de Twitter, Ponte Pila gobierno de la Ciudad de México inició una convocatoria para las personas de 18 a 29 años de edad con el fin de conocer los temas que les gustaría escuchar mientras reciben la vacuna.

La consulta tuvo miles de respuestas por parte de usuarios de redes sociales, por lo que este lunes 26 de julio se presentó la lista oficial de canciones entre las que destacan artista de talla internacional como el cantante Justin Bieber, IVy Queen y Karol G.

Playlist de vacunación CDMX

Uno de los éxitos que no podría faltar es Agüita de Danna Paola, la cual cuenta con más de 18 millones de visualizaciones en YouTube y que corresponde junto a “Mía” a uno de los temas más recientes de la cantante de 26 años.

A continuación en La Verdad Noticias te presentamos la lista de canciones que se escuchará en las sedes se vacunación:

Arréglame el Alma- Panteón Rococó

Bichota- Karol G

Dulce Soledad- Enjambre

Ella- Boza

En el 2000- Natalia Lafourcade

Fondo de Bikini- Leon Leiden

La Agarro Bajando- Gilberto Santa Rosa

Labios Rotos- Zoe

Me rehúso- Danny Ocean

Mis Ojos Lloran por ti- Big Boy

Nada- Zoé

One Way Or Another- One Direction

Optimista- Caloncho

Peaches- Justin Bieber

Perdoname- La Factoria

Rosa Pastel- Belanova

Rebelde- RBD

Sálvame- RBD

Sólo Quédate en Silencio- RBD

Todo de Ti- Rauw Alejandro

Tusa- Karol G

Yo Quiero Bailar- Ivy Queen

¿Qué significa letra de Bichota de Karol G?

Karol G logró grandes éxitos con el tema 'Bichota', uno de los temas más exitosos de la cantante, sin embargo, también causó controversia por el significado por la letra del sencillo pero en especial por la palabra “bichota”.

Y es que la cantante reveló durante una entrevista para medios locales que el significado que le da a esta palabra es “jefa”. “Esta canción expresa mucho como me siento como mujer en este momento. Me siento grande, me siento libre, me siento empoderada. Me siento bichota”, indicó.

¿Además de Karol G, Danna Paola y RBD que otros artista te hubiese gustado escuchar en la playlist de vacunación? Déjanos tus comentarios.

