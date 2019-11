5 cosas que no sabías de Karol G

Karol G es una de las reguetoneras que más sensación están causando en el género urbano; nativa de Colombia, a esta bella mujer se le ha visto involucrada sentimentalmente con el puertorriqueño Anuel AA.

Esta joven de tan solo 28 años de edad está alcanzando las mieles del éxito desde que hizo una colaboración con el popular Bad Bunny, al interpretar con él el tema ‘Ahora me llama’.

Karol G sintió el llamado musical desde que era muy joven, por lo que su primera participación fue en un reality show donde empezó a darse a conocer. Es por esto y muchas cosas más, que hoy te traemos 5 cosas que seguro no sabías acerca de Karol G.

Karol G: 5 cosas que no sabías

1. SU VERDADERO NOMBRE

El verdadero nombre de Karol G es Carolina Giraldo Navarro y nació el ‘Día de los Enamorados’ el 14 de febrero de 1991.

Karol G: 5 cosas que no sabías

2. CORISTA ANTES DE LA FAMA

Fue corista de Reykon durante dos años; vio como una súper oportunidad el hecho de ser su corista, ya que tenía su carrera como solista aunque aún no era conocida.

Karol G: 5 cosas que no sabías

3. SIN PIJAMA

El exitoso tema de Becky G, ‘Sin Pijama’, originalmente iba a ser interpretado por Karol G, no por y Natti Natasha, pero como no estaba por completo de acuerdo con la letra de la canción no participó en el proyecto.

“’Perras en la cama’ me parecía un poquito fuerte, por lo que le dije a Becky que me encantaría participar con ella pero en otro musical”.

Karol G: 5 cosas que no sabías

4. SU AMISTAD CON J BALVIN

El reggaetonero J Bailvin y Karol G son grandes amigos, además las familias de los compatriotas también tienen una relación de amistad; incluso la primera vez que cantaron juntos fue hace más de 11 años y fue durante una fiesta que ofreció la familia de la cantante.

Karol G: 5 cosas que no sabías

5. DUDAS EN LA INDUSTRIA MUSICAL

Karol G estuvo a punto de dejar la música, pues sentía que había tanta discriminación en la industria musical por ser mujer en el género urbano, que se replanteó varias veces si continuar con su carrera como cantante o no.

Karol G: 5 cosas que no sabías

QUIZÁ TE INTERESE: Karol G luce ERÓTICO traje de cuero ¿La nueva Catwoman? (FOTO)

Dale clic en la estrella de google news y síguenos