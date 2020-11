Karlie Kloss confirma su embarazo al debutar su “baby bump” ¡Adorable!

Karlie Kloss oficialmente será mamá Kloss, como apuntaban varios rumores y fuentes cercanas a la joven que te compartimos en La Verdad Noticias.

La modelo de 28 años ha confirmado los rumores de embarazo al debutar su panza para que el mundo la vea en una nueva publicación de Instagram.

El martes 17 de noviembre, Karlie Kloss publicó un vídeo en Instagram de sí misma con un sostén negro y pantalones naranjas, revelando su vientre desnudo. "Buenos días, hola bebé", susurró, antes de terminar el clip lanzando un beso a la cámara.

Es su primer hijo con su esposo de dos años, Joshua Kushner, cuyo hermano es Jared Kushner y su cuñada es Ivanka Trump. Eso hará que el pequeño de Karlie Kloss sea el primo de los tres hijos de Ivanka.

Varias modelos de la lista A felicitaron a Karlie Kloss por su familia en crecimiento, incluidas Ashley Graham, Lily Aldridge, Irina Shayk, Cameron Russell y Emily Ratajkowski.

Karlie Kloss enamora con su tierno romance

Por el momento, aún se desconoce el sexo del bebé de la modelo de Victoria´s Secret y Joshua Kushnet, pero la pareja no ha dejado pasar un solo momento para presumir su romance.

Cuando celebraron su segundo aniversario de bodas el mes pasado, Karlie escribió en Instagram: "Me enamoro más de ti cada día. Feliz segundo aniversario".

Karlie Kloss y Joshua se casaron en el norte del estado de Nueva York con 80 invitados en 2018

La publicación más reciente en Instagram de Joshua también fue en su aniversario. "Me pellizco todos los días", escribió el fundador de la firma de capital riesgo.

En abril, Karlie Kloss se refirió a él como su "compañero en la vida" cuando habló sobre su romance con Diane von Furstenberg.

"Es mi mejor amigo. Es mi otra mitad", explicó. "No sabía que podía amar a alguien de esta manera y siento que casi he crecido con él. Lo conocí cuando tenía 19 años y creo que todavía he crecido mucho en mí mismo. haciendo cuando lo conocí y todavía lo soy hasta el día de hoy".

